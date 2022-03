Erneut Demos für und gegen Corona-Maßnahmen im Rhein-Pfalz-Kreis

Rhein-Pfalz. Erneut haben sich am Montagabend Kritiker und Befürworter der Corona-Maßnahmen im Rhein-Pfalz-Kreis versammelt. Wie die Polizei mitteilte, kamen in Bad Dürkheim rund 160 Personen bei einer angemeldeten Versammlung zusammen, um gegen die Maßnahmen zu demonstrieren. Bei angemeldeten Gegenversammlungen in Grünstadt und Bellheim versammelten sich insgesamt 120 Personen. Laut Polizei sollen diese Demonstrationen friedlich und störungsfrei verlaufen sein.

Ebenfalls unterwegs waren rund 1200 sogenannte „Spaziergänger“, die sich in verschiedenen Orten im Kreis unangemeldet versammelt hatten. Die überwiegende Zahl der Teilnehmer soll sich laut Polizei an die Corona-Maßnahmen gehalten haben. Dennoch wurden gegen fünf Personen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie sich trotz mehrfacher Aufforderungen nicht an die Maskenpflicht gehalten haben sollen.