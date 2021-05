Einzelhändler dürfen ab Montag in Mannheim wieder Kunden empfangen

Mannheim. Mannheimer Händler dürfen erwartungsgemäß ab Montag wieder „Click & Meet“ anbieten, also zu vorher vereinbarten Zeitfenstern eine begrenzte Zahl von Kunden in ihre Geschäfte lassen. Eine entsprechende Bekanntmachung hat die Stadt Mannheim am Samstag veröffentlicht. Hintergrund ist die gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz, die nach den maßgeblichen Zahlen des Robert Koch-Instituts an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Marke von 150 unterschritten hatte. Zuletzt lag der Wert bei 102.

Für das Einkaufen gelten strenge Regeln: Kunden benötigen ein negatives Schnelltest-Ergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Davon ausgenommen sind nur vollständig Geimpfte und Genesene. Die zweite Impfung muss mindestens zwei Wochen zurückliegen und ist per Impfpass nachzuweisen. Wer bereits eine Corona-Infektion in den vergangenen sechs Monaten hinter sich hat, soll eine ärztliche Bescheinigung mitbringen, wie auf Anfrage Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City sagte. Andernfalls sei auch für Genesene ein Schnelltest erforderlich.

Bis Samstag (Stand: 16 Uhr) haben sich 38 weitere Personen in Mannheim nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 15.762 bestätigte Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 99,8. Und damit erstmals seit 10. März wieder unter 100. Für das Greifen der Bundesnotbremse sind allerdings die Zahlen des Robert Koch-Instituts ausschlaggebend. Dieser Wert wird morgens veröffentlicht und beinhaltet die Zahlen des Vortages. Er kann zudem wegen verspätet registrierter und nachträglich eingerechneter Fälle von den aktuellen Zahlen der Stadt Mannheim abweichen. Derzeit weist das RKI für Mannheim eine Sieben-Tage-Inzidenz von 102 aus.

Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie nun 293 Personen verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 14.019 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in der Stadt aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.450.

