Mannheim. Nicht alles, was im ersten Moment vernünftig klingt, ist wirklich eine gute Idee. Den Kreis der Impfberechtigten in Baden-Württemberg über Nacht um alle 60- bis 69-Jährigen zu erweitern, wäre sogar schlicht Wahnsinn.

An anderen Orten mag es so sein, dass man diese Altersgruppe plötzlich braucht, um alle vorhandenen AstraZeneca-Dosen verimpfen zu können. Im Südwesten ist die Situation völlig anders. Hier gibt es jede Menge Menschen, die sich seit Wochen vergeblich und verzweifelt um einen Termin bemühen. Als wären die bisherigen Probleme mit Hotline oder Homepage nicht schon groß genug gewesen, hatte das Land (nach dem kurzzeitigen AstraZeneca-Stopp) noch die allgemeine Terminvergabe unverständlich lange für zehn Tage komplett ausgesetzt. Da bildete sich ein gewaltiger Rückstau, der erst abgearbeitet werden muss.

Und da AstraZeneca nicht nur sehr viel besser als sein Ruf, sondern auch definitiv besser als gar kein Impfstoff ist, übersteigt hier die Nachfrage das Angebot bei Weitem. Erst wenn sich dieses Verhältnis annähert, sind zusätzliche Impfberechtigte sinnvoll.

Sehr viel mehr Sinn ergäbe aktuell, die Hausärzte stärker einzubeziehen. Sie kennen ihre Patienten und können über AstraZeneca-Risiken aufklären. Dass sie allerdings nach Ostern nur 20 Dosen pro Woche bekommen sollen, ist ein schlechter Witz. Schon jetzt stapeln sich in Mannheimer Praxen die Anfragen. Wenigstens bekommen Impfberechtigte dann wohl die Auskunft, die sich auch von Hotline oder Homepage wünschen würden: „Wir setzten Sie auf die Liste und melden uns bei Ihnen, sobald wir was für Sie haben.“