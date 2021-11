Ein weiterer Todesfall und 32 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim. Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Montag auf 171,1 gesunken - am Sonntag lag er noch bei 175,0. Am Montag vor einer Woche lag der Inzidenzwert deutlich niedriger bei 140,1.

Das LGA nennt für Mannheim 32 Corona-Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Insgesamt erhöht sich damit die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona auf 325.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 41 gemeldeten Neuinfektionen auf 122,8 gestiegen - am Sonntag lag sie bei 121,1.

In Heidelberg lag der Inzidenzwert am Montag bei 103,9. Es wurden 13 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.