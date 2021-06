Dreyer informiert über nächste Öffnungsschritte

Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informiert die Öffentlichkeit an diesem Dienstag (11.30 Uhr) über die nächsten Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie. Da in den vergangenen Tagen die Inzidenzen signifikant gesunken seien, könne die dritte Stufe im Konzept des Landes ab Mittwoch "umfangreicher gestaltet werden als bisher angekündigt", teilte die Staatskanzlei mit. Wie dies genau aussehen soll, wollen Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) im Anschluss an die wöchentliche Kabinettssitzung mitteilen.

Thema soll auch das Aktionsprogramm des Bundes mit der Überschrift "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" sein. Das Programm des Bundesfamilien- und des Bundesbildungsministeriums sieht für dieses und das kommende Jahr insgesamt zwei Milliarden Euro vor, jeweils zur Hälfte für das Aufholen von Lernrückständen sowie unter anderem für Freizeit-, Ferien- und Sportaktivitäten