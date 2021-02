Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder unterrichten Medienvertreter im Anschluss an die Videokonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder über die aktuellen Beschlüsse zur Covid-19 Pandemie im Bundeskanzleramt am 10. Februar 2021 in Berlin.

© Marquardt,Christian