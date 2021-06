Sonderaktion Ludwigshafen: Was passiert mit dem übrigen Impfstoff?

Ludwigshafen und Worms haben ihr Sonderkontingent an Impfdosen nicht komplett verteilen können. 700 der 2500 Dosen sind in Ludwigshafen übriggeblieben, rund 800 von 3000 Dosen in Worms. Was passiert nun mit dem übrigen Impfstoff?

