Die Corona-Regeln ab dem 27. Dezember im Überblick

Baden-Württemberg. Die neuen Corona-Regeln für Baden-Württemberg treten ab dem morgigen Montag, 27. Dezember, landesweit in Kraft. Damit soll laut einer Mitteilung des Landes verhindert werden, dass sich die Omikron-Variante schnell verbreitet und die Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen. Vorgesehen ist daher die Verschärfung zahlreicher bereits bestehender Maßnahmen. So werden die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene nochmals erweitert. Außerdem soll künftig in Innenräumen eine FFP2-Maske oder vergleichbare Maske getragen werden. Mit der neuen Verordnung wird zudem eine Sperrstunde in der Gastronomie eingeführt. Die 2G+-Regel wird an die neue Booster-Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) angepasst. Für Veranstaltungen wird die zulässige Teilnehmendenzahl weiter herabgesetzt. Die aktuellen Änderungen in der Übersicht:

Für private Kontaktbeschränkungen gilt folgendes:

Für geimpfte und genesene Personen gilt: 10 Personen in Innenräumen / 50 Personen im Freien

Bei Treffen, an denen mindestens eine ungeimpfte Person teilnimmt, darf nur ein Haushalt mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt zusammenkommen. Paare, die nicht zusammen leben, zählen als ein Haushalt.

Allgemein gilt: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahre werden unabhängig ihres Impfstatus in keiner Konstellation mitgezählt.

Tragen von FFP2-ähnlichen Masken wird zur Pflicht:

Alle Personen ab 18 Jahren sollen in Innenräumen, in denen eine Maskenpflicht besteht eine FFP2 oder vergleichbare Maske tragen – beispielsweise KN95-/N95-/KF94-/KF95-Masken. Dazu zählen keine OP-Masken!

Sperrstunde für die Gastronomie ab 22:30 Uhr

In der Alarmstufe II gilt für gastronomische Betriebe eine Sperrstunde von 22:30 bis 5 Uhr. In der Nacht von Silvester auf Neujahr beginnt die Sperrstunde erst um 1 Uhr. Für private Zusammenkünfte in gastronomischen Betrieben gelten die Regelungen der privaten Kontaktbeschränkungen.

Anpassung der Ausnahmen bei der 2G+ Regelung

Ausgenommen von einem zusätzlichen Test sind dann nur noch:

Personen, die vor nicht mehr als drei Monaten ihre vollständige Schutzimpfung abgeschlossen haben.

Genesene Personen, deren Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate zurückliegt.

Personen, die ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer Auffrischungsimpfung besteht – also insbesondere Kinder und Jugendliche mit vollständigem Impfschutz bis einschließlich 17 Jahre.

Weiteres:

In der Alarmstufe II sind Veranstaltungen nur mit bis zu 50 Prozent Kapazität und maximal 500 Zuschauerinnen und Zuschauern bzw. Teilnehmenden vor Ort möglich. Das betrifft alle Sport-, Kultur-, Informations- und Vereinsveranstaltungen sowie Kongresse.

Die Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 24. Januar 2022, wird aber fortlaufend auf den Prüfstand gestellt und an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst.

Die bisher und weiterhin geltenden Regeln hat das Land in einer Übersichtsgrafik zusammengestellt.