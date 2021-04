Rhein-Neckar. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldet am Donnerstag 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Heidelberg und 148 neue Fälle im Kreisgebiet. Damit macht die Sieben-Tage-Inzidenz jeweils einen deutlichen Sprung nach oben: In Heidelberg steigt sie nach Berechnungen dieser Redaktion auf 89,2 (Vortag: 80,5) und im Rhein-Neckar-Kreis auf 143,9 (Vortag: 138,6).

Damit wurden seit Beginn der Pandemie in Heidelberg 4295 Fälle einer Covid-19-Infektion gemeldet, im Kreis haben sich 17.482 Menschen mit dem Virus infiziert. Von ihnen sind 4042, beziehungsweise 16.041 Personen wieder genesen.

Keine weiteren Todesfälle

Dagegen meldet das Gesundheitsamt auch am Donnerstag keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bislang sind in Heidelberg 56 und im Kreis 370 Menschen an und mit dem Virus gestorben.

