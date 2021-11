Dauerhafte Impfaktionen im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg

Rhein-Neckar. Die "Dauerhaften Impfaktionen" (DIA) im Rhein-Neckar-Kreis sollen die mobilen Teams unterstützen - und so den Andrang an den Impfbussen verringern. Ab kommender Woche sollen nun an sechs Standorten mindestens zwei Termine angeboten werden. Ab übernächster Woche finden dann an fünf Standorten im Rhein-Neckar-Kreis sowie in Heidelberg und dem nördlichen Teil des Landkreises Karlsruhe an drei festen Wochentagen jeweils zwischen 8.30 und 18.30 Uhr Impfungen statt.

Nach Angaben des Landratsamtes können pro Termin bis zu 200 Personen geimpft werden. Es stehen die Vakzine der Hersteller Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. „Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei den DIA ausschließlich angemeldete Personen eine Impfung erhalten. Personen, die sich vorab nicht anmelden möchten, stehen weiterhin die Mobilen Impfaktionen (MIA) offen “, erklärt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss.

Die Terminbuchung ist telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/5221881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr) und online möglich. Der Direktlink lautet https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin.

Die Termine für die einzelnen Standorte (Adressen und Öffnungstage siehe unten) werden vorläufig erst einmal nur für 14 Tage im Voraus eingestellt. „Wir wollen in der ersten Woche Erfahrungen sammeln und dann schauen, ob und wie wir noch mehr Impfungen pro Termin ermöglichen können. Um diese Option zu haben, können wir jetzt nicht schon Wochen vorher alle Termine vergeben, weil sonst eine Erweiterung der einzelnen Slots pro Termin nur schwer möglich ist“, erklärt Dezernentin Kuss den Hintergrund.

Adressen und Öffnungstage (Öffnungszeiten jeweils 8.30 bis 18.30 Uhr):