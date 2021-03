Mannheim. Wegen steigender Inzidenzzahlen gelten in Mannheim ab Montag wieder neue Regelungen. Wie die Stadt in einer Pressemeldung am Freitag informierte, wurde aufgrund der neuen Corona- Verordnung des Landes, die die bisherige Regelungen der Stadt Mannheim in ähnlicher Weise trifft, die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim angepasst.

Zu einer nächtlichen Ausgangssperre - wie sie die Landesverordnung vorsehen würde - hat sich die Stadtverwaltung bisher nicht geäußert.

Diese wichtigsten Punkte - sogenannte Notbremsen - gelten ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100. Die Inzidenz in Mannheim lag am Sonntag, 21.3., bei 146,1.



Die wichtigsten Änderungen ab Montag im Überblick:

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich nur noch ein Haushalt plus höchstens eine weitere Person treffen, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Bildung: Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulendürfen nur noch Online-Unterricht anbieten.



Grundschüler in ganz Baden-Württemberg müssen von Montag an auch im Unterricht medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen oder eine FFP2-Maske tragen. Diese Regelung galt in Mannheim bereits vorher.



Zudem kann in den Klassen 5 und 6 in den weiterführenden Schule wieder Wechselunterricht eingeführt werden. Hintergrund ist, dass in manchen Schulen der Abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden konnte.

Geschäfte: Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr anbieten. „Click&Collect“ ist möglich.

Dienstleistungen: Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. Medizinisch notwendige Behandlungen sind weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet bleiben.

Sport: Schließung von Außen- und Innensportanlagen für den Amateur- und Freizeitsport. Individualsport auf weitläufigen Anlagen wie z.B. Golf weiterhin erlaubt. Gruppensport im Freien ist nicht mehr erlaubt, es gelten die verschärften Kontaktbeschränkungen.