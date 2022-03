Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz mit weiteren Höchstständen

Mainz. Die Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz breitet sich so schnell aus wie nie zuvor. Nach der bislang höchsten Zahl von Neuinfektionen an einem Tag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag auf den Höchstwert von 1747,1, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Am Montag waren es 1713,1 Infektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Die Gesundheitsämter registrierten am Dienstag 15 854 neue Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Zurzeit sind nach Angaben der Behörde 225 080 Menschen in Rheinland-Pfalz mit Sars-CoV-2 infiziert, mehr als je zuvor und mehr, als die Landeshauptstadt Mainz Einwohner hat. Zudem wurden 13 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5244 erhöhte.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 7,50 auf 8,20 - geringfügig unter dem bisher höchsten angegebenen Wert von 8,32. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100 000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Dienstag im Kreis Kusel mit 3208,0. Es folgten die Kreise Vulkaneifel (3169,1), Kaiserslautern (2668,4) und Mainz-Bingen (2543,4). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 722,1 im Kreis Südliche Weinstraße.

