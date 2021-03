Mannheim. Im Zuge der Ministerpräsidentenkonferenz haben Bund und Länder in der Nacht von Montag auf Dienstag verschiedene weitere Beschränkungen beschlossen. Für besonders viel Verwirrung sorgte die sogenannte Ruhetags-Regelung, die für Gründonnerstag und Karsamstag gelten soll. Klar ist bislang: Am Gründonnerstag sollen alle Geschäfte schließen, an Karsamstag soll nur der Lebensmittelhandel öffnen dürfen. Inklusive der drei Osterfeiertage wäre das ein fünftägiger Lockdown, wie es ihn bisher noch nicht gegeben hat.

AdUnit urban-intext1

Doch was bedeutet das für die Unternehmen und ihre Angestellten? Dürfen, beziehungsweise können diese dennoch öffnen und arbeiten – oder ist der Ruhetag einem gesetzlichen Feiertag gleichgestellt? Darauf gibt es bislang noch keine abschließenden Antworten. Einzelheiten der Bestimmungen sollen in einer Musterverordnung des Bundes festgehalten werden. Die Aussagen mehrerer Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geben jedoch Aufschluss darauf, in welche Richtung es gehen dürfte:

Kretschmann vergleicht Ruhetag mit Feiertag

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte, die genauen Bedingungen des fünftägigen Oster-Lockdowns seien noch unklar – etwa welche Geschäfte am Gründonnerstag und am Karsamstag geschlossen bleiben müssen. „Ich würde mir vorstellen, dass das ein dem Feiertag entsprechender Ruhetag ist“, sagte er am Dienstag. Er bat jedoch um „Nachsicht“, dass die genaue Umsetzung der Beschlüsse im Land noch geprüft werden müsse. In der Sondersitzung des Landtags am Mittwoch wolle er klare Ansagen machen.

AdUnit urban-intext2

Dreyer: Fünf Tage der Ruhe

Für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist die Regelung klar: Aus den drei gesetzlichen Feiertagen werden fünf Tage der Ruhe. Gründonnerstag und Ostersamstag seien dann ebenfalls wie Feiertage zu betrachten, sagte sie am Dienstag.

AdUnit urban-intext3

Laut Weil Ruhetag auch für Angestellte im Homeoffice

AdUnit urban-intext4

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet als Teil des Oster-Lockdowns mit einem verpflichtenden Ruhetag für fast alle Arbeitnehmer an Gründonnerstag – auch wenn diese zu Hause arbeiten. Das Arbeitsleben werde an diesem Tag überwiegend stillstehen, auch Kindergärten blieben voraussichtlich geschlossen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover: „Ich gehe davon aus, dass ein allgemeiner Ruhetag dann eben auch für das Homeoffice gilt.“

Die Corona-Regeln über Ostern bezeichnete der Regierungschef als „kurzen, harten Shutdown“ über fünf Tage. „Wir glauben selbst nicht, dass die Zahlen dadurch nachhaltig sinken werden“, sagte Weil. Die Maßnahmen könnten aber helfen, die Dynamik zu brechen und den weiteren Anstieg zu verlangsamen. Das schaffe Zeit, neue Öffnungsperspektiven anhand von umfangreichen Testungen zu erproben.