Corona-Kennwerte: Rückgang in Mannheim und Anstieg in der Region

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Donnerstag mit 32 neuen Fällen auf insgesamt 19.424 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz sank - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 104,0. Am Mittwoch hatte der Wert bei 111,4 gelegen. Im Wochenvergleich blieb die Inzidenzannähernd stabil. Am Donnerstag vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 104,6.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 311 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 18.037 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.076. Am Vortag lag der Wert bei 1.159.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Donnerstag (Stand 16 Uhr) mit 32 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 19.472 Fälle) innerhalb eines Tages auf 105,9 gesunken. Am Mittwoch lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 113,3. Binnen sieben Tagen erhöhte sich der Wert. Am Donnerstag vor einer Woche belief sich die Zahl auf 105,6.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 65,7 gestiegen (Vortag 61,1). Vom Gesundheitsamt wurden am Donnerstag 96 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 26.180 Fälle im Kreis gibt. In Heidelberg war ein erhöhtes Infektionsgeschehen mit zwölf weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 5.951 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Mittwoch bei 27,7 lag, wurde sie am Donnerstag mit einem Wert von 30,9 angegeben.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Südwesten ist gestiegen und lag am Donnerstag bei 2,13. Am Mittwoch wurde sie mit 1,98 angegeben. Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen sank im Vergleich zum Vortag um drei Fälle auf 191.

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 1.725 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 583.324infizierte Personen gestiegen. Damit ist die Inzidenz in Baden-Württemberg auf 80,4 gestiegen (Stand: 16 Uhr). Am Mittwoch lag der Wert bei 78,4. Die Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegen bei vollständig Geimpften bei 22,6 (Vortag 22,3). Bei Personen, die keinen vollständigen Impfschutz haben, wurde der Wert auf 179,8 beziffert (Vortag 174,0).

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

