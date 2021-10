Corona-Inzidenzen in Mannheim und Heidelberg erhöhen sich deutlich

Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich am Mittwoch mit 73 neuen Fällen auf insgesamt 20.045 erhöht. Die 7-Tage-Inzidenz stieg - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 126,2. Am Dienstag hatte der Wert bei 116,8 gelegen. Im Wochenvergleich erhöhte sich die Inzidenz ebenfalls. Am Mittwoch vor sieben Tagen belief sich die Zahl auf 84,0.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb unverändert. Somit sind weiterhin 314 Verstorbene bekannt. Als genesen von der Krankheit gelten 18.574 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1.142. Am Vortag lag der Wert bei 1.084.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Mittwoch (Stand 16 Uhr) mit 70 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 20.024 Fälle) innerhalb eines Tages auf 126,9 gestiegen. Am Dienstag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 118,2. Binnen sieben Tagen stieg der Wert ebenfalls. Am Mittwoch vor einer Woche belief sich die Zahl auf 85,2.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA auf 88,8 gesunken (Vortag 92,3). Vom Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 74 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 27.034 Fälle im Kreis gibt. In Heidelberg war ein erhöhtes Infektionsgeschehen mit 23 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 6.084 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Dienstag bei 46,0 lag, wurde sie am Mittwoch mit einem Wert von 56,1 angegeben.

Infektionsgeschehen im Südwesten

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz im Südwesten ist auf 3,14 gestiegen. Am Dienstag lag der Wert bei 3,04. Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen stieg am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um vier Fälle auf 207.

Im gesamten Südwesten ist die Zahl der Corona-Fälle um 3.285 binnen 24 Stunden auf nun insgesamt 605.244 infizierte Personen gestiegen. Damit erhöhte sich die Inzidenz in Baden-Württemberg auf 114,2 (Stand: 16 Uhr). Am Dienstag lag der Wert bei 103,3.

Die Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegen bei vollständig Geimpften bei 36,3 (Vortag 32,8). Bei Personen, die keinen vollständigen Impfschutz haben, wurde der Wert auf 253,2 beziffert (Vortag 228,7).

Vollständig geimpft sind derzeit 64,1 Prozent der Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger. Einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch Instituts 66,2 Prozent der Bevölkerung im Land.

Derzeit sind im Südwesten insgesamt 10.859 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt. Als genesen gelten inzwischen 568.318 Personen.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.