Corona-Inzidenzen in der Region sinken

Rhein-Neckar. Am Freitag sind laut Landesgesundheitsamt 92 neue positiv Getestete in der Stadt Mannheim hinzugekommen. Damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz nach Zahlen des LGA binnen 24 Stunden auf 293,8 (Stand 16 Uhr). Am Donnerstag lag der Wert aufgrund nachgemeldeter Fälle noch bei 330,6. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich nach LGA-Zahlen nicht und bleibt bei 393.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Freitag nach den Zahlen des LGA auf 277,4 gesunken. Am Vortag wurde ein Wert von 318,3 vermeldet. Vom Gesundheitsamt wurden 167 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 39.987 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Kreis erhöhte sich laut LGA um einen Menschen auf 511.

In Heidelberg war laut LGA ein deutlich verringertes Infektionsgeschehen mit 31 weiteren vermeldeten Fällen feststellbar (insgesamt 8.893 Fälle). Nachdem die Inzidenz in der Stadt am Donnerstag bei 297,3 lag, wurde sie am Freitag mit einem Wert von 258,9 angegeben. Nach LGA-Angaben stieg die Zahl der verstorbenen Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion um einen Fall an. Damit sind nun 73 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Die Lage und die Zahlen in der Stadt Mannheim

Nach den täglich veröffentlichten Werten der Stadt Mannheim hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen am Freitag mit 93 neuen Fällen auf insgesamt 29.355 erhöht. Als genesen von der Krankheit gelten 24.484 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle wie am Vortag auf 4.388.

Von den insgesamt 1.169 neuen PCR-positiven Fällen in dieser Woche konnte laut Stadtverwaltung bei 931 Fällen im Rahmen der infektionsschutzfachlichen Ermittlungen der Impfstatus erfragt werden. Von diesen 931 Fällen sind 438 Fälle nicht geimpft, 35 Fälle waren einmal und 458 Fälle vollständig geimpft.

Corona-Inzidenz im Südwesten sinkt auf 353

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt weiter. Wie das Landesgesundheitsamt am Freitag in Stuttgart mitteilte, lag der Wert bei 353,1 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Donnerstag waren es noch 370,2.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten pro 100 000 Menschen und Woche - stieg leicht auf 4,9. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen im Land sank im Vortagesvergleich um 4 auf 617.

Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstag 5782 weitere Corona-Fälle, damit erhöhte sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 965 568. Bislang wurden 97 Omikron-Fälle im Land gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 54 auf nun 12 551. (mit dpa)