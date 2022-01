Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt wieder

Rheinland-Pfalz. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag wieder gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte 863,7 Infektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche. Am Vortag hatte der Wert bei 850,1 gelegen. Binnen 24 Stunden sind 2247 Neuinfektionen registriert worden. Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aktuell ist den Angaben zufolge bei 83 509 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die Belastung der Krankenhäuser veränderte sich leicht zum Positiven. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100 000 Einwohner - sank von 4,47 am Samstag auf 4,16. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-19-Patienten blieb bei 4801.