Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 5,7

Mainz. Seit dem 1. Juni geht es runter mit den Corona-Zahlen in Rheinland-Pfalz - und der Trend hält an: Am Freitag registrierte das Landesuntersuchungsamt 5,7 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 6,2, vor einer Woche bei 10,1 - und vor einem Monat bei 45,1.

Die Gesundheitsämter im Land registrierten am Freitag 38 neue Corona-Infektionen (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind damit 1733 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind 3881 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, seit Donnerstag kamen 7 neue Todesfälle hinzu.

Die höchste Inzidenz gab es nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen (Stand 3.12 Uhr) weiter in der Stadt Zweibrücken mit 35,1 - das ist weiter auch bundesweit der höchste Wert. Danach folgen der Donnersbergkreis (17,3), die Stadt Ludwigshafen (14,5) und der Landkreis Alzey-Worms (13,9). Die niedrigste Inzidenz von 0,0 hat die Stadt Neustadt an der Weinstraße.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 155 067 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

