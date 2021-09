Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz im September gesunken

Mainz. Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist im September von 83,0 zu Beginn des Monats auf 56,3 gesunken. Wie das Landesuntersuchungsamt weiter mitteilte, kamen bis Donnerstag (14.10 Uhr) innerhalb von 24 Stunden 420 neue Infektionen hinzu. Am Mittwoch lag die Inzidenz noch bei 55,5. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausfälle pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - kletterte innerhalb eines Tages von 1,0 auf 1,1. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 4,22 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, am Mittwoch waren es 4,28 Prozent gewesen.

Nach einem erstmals aufgelegten Wochenbericht des Landesuntersuchungsamts hat der Anteil der vollständig Geimpften unter den Intensivpatienten und Verstorbenen in den vergangenen acht Wochen zugenommen. In diesem Zeitraum waren unter den Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation 11 Prozent vollständig geimpft, unter den Todesfällen waren es 29 Prozent. Zu solchen Impfdurchbrüchen komme es insbesondere bei Menschen im Alter von 70 Jahren und mehr, erklärte die Behörde. Wahrscheinlich sei das Immunsystem im Alter nicht mehr so leistungsfähig und spreche weniger gut auf Impfungen an.

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 10 109 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 starben 3994 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz, ein Todesfall mehr als am Vortag.

Die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gab es am Donnerstag in der Stadt Frankenthal (137,4). Danach folgen die Städte Worms (113,8) und Kaiserslautern (108,2) sowie der Kreis Alzey-Worms (103,3). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 13,0 im Kreis Cochem-Zell.

