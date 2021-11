Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei mehr als 265 - Kreis Germersheim bei mehr als 550

Mainz. In Rheinland-Pfalz steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Mittwoch 268,7 Infektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, nach 255,6 am Vortag.

Die künftig für Einschränkungen des öffentlichen Lebens maßgebliche Hospitalisierungsinzidenz stieg von 3,4 auf 3,43 Krankenhausaufnahmen, ebenfalls bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Bei einer Hospitalisierungsinzidenz von mehr als 3 gilt für Freizeiteinrichtungen und Kulturveranstaltungen seit Mittwoch die 2G-Regel, also Zutritt nur für Genesene oder Geimpfte.

Die Gesundheitsämter registrierten 2476 neue Corona-Infektionen (Stand 14.10 Uhr). Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten seit Beginn der Pandemie stieg um 14 auf 4247. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen gab es am Mittwoch im Kreis Germersheim mit 558,8. Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 125,9 im Kreis Bitburg-Prüm.