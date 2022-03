Corona-Inzidenz in Mannheim wieder über 2000 – im Rhein-Neckar-Kreis sinkt der Wert

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Donnerstag mit 1.068 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 2.020,9 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor.

Am Mittwoch lag der Wert bei 1978,6. Im Wochenvergleich zeigt sich eine leichte Steigerung - am vergangenen Donnerstag lag die Inzidenz bei 1902,7. Mittlerweile wurden insgesamt 66.890 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöht sich nach LGA-Zahlen nicht und liegt weiterhin bei 451.

Inzidenzen sinkt im Rhein-Neckar-Kreis und steigt in Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Donnerstag nach den Zahlen des LGA auf 1.788,8 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 1.841,0. Vom Gesundheitsamt wurden 1.511 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 105.714 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um zwei Fälle auf nun 595.

In Heidelberg sind am Donnerstag laut LGA 506 weitere Corona-Fälle (insgesamt 26.485 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 1.689,5. Am Vortag lag der Wert bei 1.663,7. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 88 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Donnerstag 1.057 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich nach den Zahlen der Stadt somit auf insgesamt 66.657. Bislang gelten in Mannheim 57.010 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 9.197 akute Infektionsfälle.

Die Zahl der Verstorbenen erhöhte sich nach Angaben der Verwaltung nicht. Insgesamt gibt es in Mannheim seit Beginn der Pandemie somit weiterhin 451 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist am Donnerstag weiter gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche kletterte innerhalb eines Tages von 1646,5 auf 1700,7 (Stand: 16.00 Uhr). Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte, lag der Wert in der Vorwoche noch bei 1367,7. "Die Anzahl der übermittelten Neuinfektionen verbleiben seit Ende Februar auf sehr hohem Niveau", hieß es im Bericht.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 37 976 neue Infektionen im Land - ein Anstieg auf 2 399 978 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind in Baden-Württemberg mittlerweile 14 584 Menschen gestorben. Das sind 22 Todesfälle mehr als am Vortag.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Donnerstag demnach 247 Patienten - in etwa so viele wie in der Vorwoche. 11,3 Prozent der Intensivbetten waren mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Covid-19-Fälle auf Normalstationen stieg im Vergleich zum Vortag um 113 auf 1731. In der Vorwoche waren es 1560. (dpa/lsw)