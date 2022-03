Corona-Inzidenz in Mannheim sinkt unter 2000er Marke

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag mit 1628 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1.822,6 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Freitag lag der Wert noch bei 2.058,9 .

Mittlerweile wurden insgesamt 81.927 Menschen in Mannheim positiv getestet. Es sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Zahl der Todesfälle steigt auf insgesamt 459.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Montag (Stand: 16 Uhr) weitere 420 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich nach den Zahlen der Stadt somit auf insgesamt 81.707. Bislang gelten in Mannheim 69.489 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 11.758 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle liegt seit Beginn der Pandemie bei 460.

Sieben Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Montag nach den Zahlen des LGA auf 1.612,8 gestiegen. Am Freitag lag der Wert noch bei 1.473,5 . Vom Gesundheitsamt wurden 3787 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 129.394 Fälle im Kreis gibt. Drei weitere Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Anzahl der Todesfälle liegt nun bei 626.

In Heidelberg sind am Montag laut LGA 994 weitere Corona-Fälle (insgesamt 32.828 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz steigt damit auf 1.532,7. Am Freitag lag der Wert bei 1.414,3. Nach LGA-Angaben ist keine weitere Person im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Insgesamt sind weiterhin 101 Todesfälle bekannt.

Mehr als 15 000 Corona-Tote im Südwesten - Inzidenz sinkt deutlich

In Baden-Württemberg sind seit Beginn der Pandemie mehr als 15 000 Menschen an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg von Freitag bis Montag (Stand 16.00 Uhr) um 50 auf 15 005, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte. Seit Samstag veröffentlicht das LGA an Wochenenden und Feiertagen keine Lageberichte mehr.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank demnach im Vergleich zu Freitag deutlich - von 1868,3 auf 1746,2. Am Montag der Vorwoche hatte der Wert der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 1951,6 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Infektionen stieg um mehr als 54 000 auf nun 2 958 781. Wegen einer hohen Dunkelziffer dürfte die Inzidenz faktisch aber deutlich höher liegen.

Trotz sehr hoher Infektionszahlen hatte es im Land nach LGA-Angaben zuletzt im Vergleich zu vorigen Wellen nur eine moderate Zunahme bei schweren Krankheitsverläufen gegeben. Dies sei vor allem auf die Impfstoffe zurückzuführen, die gegen schwere Verläufe sehr gut wirksam seien, und auf eine "grundsätzlich geringere Krankheitsschwere" bei Omikron-Infektionen.

Die Belegung der Krankenhäuser durch Covid-19-Patienten blieb am Montag weit von der Belastungsgrenze entfernt. Die Hospitalisierungsinzidenz betrug 6,5 und war damit deutlich niedriger als am Freitag (7,3). Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner ins Krankenhaus gekommen sind. Derzeit sind den Angaben zufolge 2000 Covid-19-Patienten auf den Normalstationen; die Kapazität liegt bei etwa 5500.

Auf den Intensivstationen im Südwesten wurden am Montag 273 Menschen behandelt. Das waren 10 mehr als am Freitag und 24 mehr als am Montag der Vorwoche. Hier liegt die Kapazität bei mehr als 600 Patienten. (dpa/lsw)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.