Corona-Inzidenz in Mannheim erhöht sich auf etwa 140 - Hospitalisierung steigt

Rhein-Neckar. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Mannheim hat sich auf insgesamt 20.327 erhöht. Insgesamt 163 neue Fälle vermeldete die Stadt für das Wochenende und Montag (Stand 16 Uhr). Davon entfielen 79 Infektionen auf Samstag, 42 auf Sonntag und 42 auf Montag. Die 7-Tage-Inzidenz stieg über das Wochenende - bezogen auf die von der Stadt veröffentlichten Zahlen - auf 139,1. Am Freitag hatte der Wert bei 126,9 gelegen.

Als genesen von der Krankheit gelten 18.894 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der aktuell bekannten aktiven Fälle auf 1118.

LGA-Werte für die Region

Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Montag (Stand 16 Uhr) mit 46 in die Statistik aufgenommenen neuen Infizierten (insgesamt nun 20.373 Fälle) innerhalb eines Tages auf 140.1 gestiegen. Am Sonntag lag die Inzidenz nach LGA-Werten bei 135,9.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert nach den Zahlen des LGA bei 103,4 Vom Gesundheitsamt wurden am Montag 31 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 27.402 Fälle im Kreis gibt. In Heidelberg meldete das LGA sieben Neuinfektionen (insgesamt 6.176 Fälle). Die Inzidenz in der Stadt wurde am Montag mit einem Wert von 85,0 angegeben.

Corona-Werte in Baden-Württemberg steigen

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg ist gestiegen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Montag (Stand 16.00 Uhr) lag sie bei 230 (plus 10). Wird die 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten, treten strengere Maßnahmen landesweit in Kraft.

Dann würden wieder Kontaktbeschränkungen gelten: Ein Haushalt dürfte sich nur noch mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen davon wären Genesene und Geimpfte, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die sich zum Beispiel aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Zudem müssten Menschen, die weder gegen das Virus geimpft noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, in vielen Bereichen negative PCR-Tests vorweisen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz kletterte ebenfalls nach oben und lag am Montag bei 3,8 (Vortag: 3,4). Sie gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen in eine Klinik kommen. Liegt sie an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen bei 8,0 oder darüber, ist das ebenfalls ein Kriterium für die Corona-Warnstufe. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen liegt allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Die noch schärfere Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen bei 390 oder mehr liegt.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen legte zu und erreichte am Montag den Wert von 143,1 (Vortag: 142,5). Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 1195 auf 615 437. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 10 911 Menschen im Südwesten gestorben - das sind 20 mehr als am Vortag. (mit dpa)

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.