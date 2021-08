Corona-Inzidenz im Südwesten steigt weiter - auf 78,5

Stuttgart. Das Corona-Infektionsgeschehen im Südwesten nimmt weiterhin zu. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche ist am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) auf 78,5 gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 76,3 gelegen.

Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Stadtkreis Heilbronn mit 144,6. danach folgen der Stadtkreis Baden-Baden mit 125,0 und der Landkreis Tuttlingen mit 108,0. Das landesweit geringste Infektionsgeschehen gibt es derzeit im Kreis Emmendingen mit einer Inzidenz von 37,3.

Die Behörde registrierte 501 neue Infektionen und erneut 2 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Damit haben sich mittlerweile 525 818 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Virus infiziert, 10 471 Todesfälle stehen im Zusammenhang damit.