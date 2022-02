Corona-Inzidenz im Südwesten steigt leicht - in Mannheim bleibt Wert über 1000

Rhein-Neckar. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch minimal auf 1.016,1 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA) hervor. Ein Tag zuvor lag der Wert noch bei 1032,2. Es wurden 392 neue Fälle gemeldet. Damit haben sich in Mannheim bisher insgesamt 43.814 Menschen mit dem Virus infiziert. Im Wochenvergleich ist eine deutliche Steigerung zu sehen: Am vergangenen Dienstag lag die Inzidenz noch bei 876,6. Es wurde kein weiterer Todesfall vermeldet. Damit sind in Mannheim weiterhin 424 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

904 Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA leicht auf 1.137,1 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 1182,9. Vom Gesundheitsamt wurden 904 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 62.676 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen blieb unverändert. Im Kreis sind 557 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

In Heidelberg sind am Mittwoch laut LGA 206 weitere Corona-Fälle (insgesamt 15.262 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit etwas auf 925,4. Am Vortag lag der Wert bei 961,9. Auch in Heidelberg wurde kein neuer Todesfall vermeldet.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, 403 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich somit auf insgesamt 43.652.

Corona-Inzidenz im Südwesten steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg erneut leicht gestiegen. Innerhalb einer Woche wurde eine Infektion mit dem Coronavirus bei 1542,6 Menschen je 100 000 Einwohner nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte (Stand: 16 Uhr). Das waren 5,3 mehr als am Vortag. Am gleichen Tag der Vorwoche waren es 1284,5. Zwei Kreise sind noch unter einer Inzidenz von 1000: Die Stadtkreise Heidelberg mit 925,4 und Stuttgart mit 815,6. Den höchsten Wert verzeichnete der Stadtkreis Ulm mit 2368,6.

Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 32 778 neue Ansteckungen - ein Anstieg auf 1 620 835 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 13 847 Menschen gestorben. Das waren 25 mehr als am Vortag.

Etwa durch die hohe Auslastung der Testkapazitäten gehen Experten von einer großen Dunkelziffer bei unerkannten Infektionen aus. Zudem hatte die Stadt Stuttgart am Freitag mitgeteilt, die hohe Zahl an Corona-Infektionsfällen derzeit nicht mehr schnell genug bearbeiten zu können. Es gibt also einen starken Meldeverzug.

Auf den Intensivstationen im Land lagen am Mittwoch 275 Covid-Patientinnen und -Patienten, 16 weniger als am Vortag. Damit sind den Angaben nach 12,3 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, sank um 0,3 auf 7,4 (Hospitalisierungsinzidenz).

8 162 246 Menschen aus Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Landesgesundheitsamt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6 020 780 Menschen beziehungsweise 54,2 Prozent.