Corona-Inzidenz im Land jetzt über 80 - Frankenthal und Ludwigshafen mit Werten über 125

Mainz. Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 911 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 83,0, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Mitte Mai. Am Montag waren es 75,0.

Aktuell sind 7647 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3932 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, fünf mehr als am Dienstag.

Die höchste Inzidenz gab es am Mittwoch weiter in der Stadt Koblenz mit 171,9. Danach folgen der Kreis Ahrweiler (149,1), die Stadt Frankenthal (129,1) und die Stadt Ludwigshafen (127,1). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Cochem-Zell mit 35,8 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.