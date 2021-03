Mannheim. Das Mannheimer Gesundheitsamt hat am Dienstag bis 16 Uhr 62 neue Corona-Fälle gemeldet. Dies gab Gesundheitsamtschef Peter Schäfer am Nachmittag im Gemeinderat bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) ist auf 113 leicht gesunken. Von einem Rückgang wollte Schäfer jedoch angesichts der unverändert hohen Zahl und der Dynamik des Infektionsgeschehens nicht sprechen. Aktuell könne man „mit hohem Aufwand“ zwar die Ansteckungsketten noch zu 70 bis 75 Prozent nachvollziehen. Allerdings nehme die Zahl der Cluster - also der Häufung von Corona-Fällen in bestimmten Bereichen - derzeit ständig zu. Und nicht nur im betrieblichen Bereich, aktuell seien auch Kitas verstärkt betroffen. Sieben Einrichtungen mit bislang insgesamt 52 Infizierten (14 Erzieherinnen und 38 Kindern) seien derzeit geschlossen. „Das wird ansteigen“, prognostizierte Schäfer. Denn es zeige sich, dass die mutierten Virusvarianten, die in Mannheim mittlerweile mehr als die Hälfte der Fälle ausmachten, auch deutlich stärker auf Jüngere übergriffen.

Oberbürgermeister Peter Kurz wies darauf hin, dass die Stadt hier gerade mit der Maskenpflicht an Grundschulen und der Schließung der Kitas reagiert hat. Offenbar gab es da eine mediale Verwechslung: Zu einer am Dienstag vom Privatsender ntv verbreiteten Meldung, Mannheim schließe alle Schulen, sagte Bildungsdezernent Dirk Grunert: „Das entbehrt jeglicher Grundlage.“