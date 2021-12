Corona-Impfzentrum der BASF ab heute wieder in Betrieb

Ludwigshafen. Die BASF hat an diesem Dienstag das betriebseigene Corona-Impfzentrum in Ludwigshafen wieder in Betrieb genommen und mit Booster-Impfungen begonnen. „Ich bin stolz, dass wir mit unserem Impfzentrum dabei helfen können, die Impfgeschwindigkeit in der Metropolregion zu erhöhen, das Gesundheitssystem zu entlasten und so einen weiteren Beitrag in der Pandemiebekämpfung zu leisten“, sagte Melanie Maas-Brunner, Standortleiterin und Mitglied des Vorstands der BASF SE laut Mitteilung.

Wie die BASF berichtet, gilt das Angebot der Booster-Impfung für Mitarbeitende der BASF SE und Tochtergesellschaften – unabhängig davon, wo sie ihre ursprüngliche Impfung erhalten haben. Es werden auch Erst- und Zweitimpfungen angeboten. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Mitarbeitende von Partnerfirmen die Möglichkeit erhalten, sich zur Booster-Impfung anzumelden. Geimpft wird zunächst bis zum 22. Dezember, im Januar folgen weitere Termine. Wie auch schon bei der Corona-Erstimpfung erfolgen Anmeldung und Terminvergabe über ein BASF-eigenes Registrierungstool.