Corona-Ausbrüche in drei Alten- und Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat größere Corona-Ausbrüche in insgesamt drei Alten- und Pflegeeinrichtungen gemeldet. Laut einer Mitteilung vom Freitag wurden nach aktuellem Stand in einem Heim in Leimen 18 Bewohnerinnen und Bewohner sowie acht Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet. In einem Heim in Rauenberg sind zwölf Bewohnerinnen und Bewohner sowie drei Mitarbeitende erkrankt. Zudem meldete das Gesundheitsamt Corona-Fälle von 14 Bewohnerinnen und Bewohnern sowie von fünf Mitarbeitenden in einem Heim in Ladenburg. Man stehe in engem Kontakt mit den Einrichtungen und entscheide gemeinsam mit den Heimleitungen über die weiteren Maßnahmen, so das Landratsamt weiter.

