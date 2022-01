Corona-Ausbruch in Alten- und Pflegeeinrichtung in Hemsbach

Hemsbach. In einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Hemsbach haben sich mehrere Personen mit Covid-19 infiziert. Wie das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag mitteilte, sind nach aktuellem Stand der Ermittlungen 18 Personen der Einrichtung positiv getestet worden. Bei den Fällen handelt es sich um 13 Bewohnerinnen und Bewohner, sowie fünf Mitarbeitende aus zwei Wohnbereichen. Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen und berät mit der Heimleitung über weitere Maßnahmen.

