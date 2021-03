Mannheim. Von manchen Problemen will man nichts mehr hören. Weil über sie schon so viel geredet und geschrieben wurde, dass sie längst bereinigt sein müssten. Doch bei der Vergabe von Impfterminen wird das Chaos nicht kleiner. Im Gegenteil. Als wäre es nicht bizarr genug, über 80-Jährige mit einer komplizierten Homepage und einer überlasteten Hotline abzuspeisen. Jetzt versetzt auch noch eine Software-Umstellung zwischen 65- und 79-Jährige in verständliche Wut. Nachdem sie online ihr Alter eingegeben haben, werden viele nun fälschlicherweise als impfberechtigt eingestuft und können Termine buchen. Aber in den Impfzentren werden sie zu ihrer bösen Überraschung abgewiesen.

Mag ja sein, dass die Betroffenen ein Stück weit selbst schuld sind, weil sie sich die Informationen zur Impfberechtigung im Internet nicht genau genug durchgelesen haben und einmal zu Unrecht auf „Ja“ geklickt. Doch das passiert leicht. Vor allem, wenn man – wie sehr viele in dieser Altersgruppe – sehnlichst auf einen Impftermin wartet. Bei der Online-Vergabe muss schleunigst nachgebessert werden.

Problemverschärfend hinzu kommt, dass viele Menschen den Überblick verloren haben, wer neuerdings impfberechtigt ist und wer nicht. Zumal es da zwischen den Ländern große Unterschiede gibt. In Hessen sind über 70-Jährige bereits dran, in Bayern etwa waren es schon von Anfang an Zahnärzte. Bitte behaupte niemand mehr, der Föderalismus sei in dieser Pandemie ein Segen.

Das Chaos ist nicht nur für die unmittelbar Betroffenen sehr ärgerlich, sondern für uns alle. Aktuell fällt im Rhein-Neckar-Kreis und in Mannheim etwa jeder zehnte gebuchte Impftermin mangels Berechtigung kurzfristig aus. Damit verzögert sich das Ganze noch mehr, als es das wegen der Impfstoffmängel ohnehin schon tut. Von wegen, der Sommer wird super! Für die vielen geimpften Engländer und Amerikaner wohl schon, die müssen sich die Strände dann auch kaum mit Deutschen teilen.

Denn während hierzulande die Debatte noch nach der beliebten Devise geführt wird: „Jemand anderes darf nicht dürfen, was ich nicht darf“, sehen das andere Staaten und vor allem die Tourismusbranche sehr viel pragmatischer. Es zeichnet sich bereits ab, dass die individuellen Urlaubsmöglichkeiten dieses Jahr stark davon abhängen werden, ob man geimpft ist oder nicht.

Das einzig Gute daran ist: Neid auf Privilegien anderer wird eine gute Triebfeder sein, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Allerdings auch den Ärger, wenn die Terminvergabe nicht klappt.