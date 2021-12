Bund und Länder wollen angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen und der Gefahr durch Mutationen des Coronavirus schon in der nächsten Woche über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Freitag im "Morgenmagazin" des ZDF, ein Treffen werde für "Anfang nächster Woche" angestrebt und "hoffentlich am

...