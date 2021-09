Biontech will Impfstoff-Zulassung für Kinder bald beantragen

Tauberbischofsheim 38 neue Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis bestätigt

Insgesamt 38 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Mittwoch im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von sieben Städten und Gemeinden des Landkreises und befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in mindestens 15 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen sowie um 15 Fälle, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, davon elf aus einem Hochrisikogebiet. Für die Kontakte der neu Infizierten wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 5641. Die Zahl der Genesenen steigt um 18 Personen auf 5347. Somit sind derzeit 204 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 1, Assamstadt: 2 (+1), Bad Mergentheim: 63 (+22), Boxberg: 12, Creglingen: 6, Freudenberg: 11 (+2), Großrinderfeld: 5, Grünsfeld: 0, Igersheim: 8, Königheim: 1, Külsheim: 5, Lauda-Königshofen: 29 (+1), Niederstetten: 3, Tauberbischofsheim: 10 (+4), Weikersheim: 3 (+1), Werbach: 2, Wertheim: 42 (+7) und Wittighausen: 1. {element} Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch nach Angaben des Landesgesundheitsamts (LGA) bei 83,7. {furtherread} Bei zehn Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1480 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg teilte mit, dass fast doppelt so viele Menschen in Baden-Württemberg wie noch vor kurzem wegen eines schweren Verlaufs einer Corona-Erkrankung in den Krankenhäusern behandelt werden müssten. Rund ein Fünftel der im Krankenhaus behandelten Personen befänden sich auf der Intensivstation. Die meisten Intensivpatienten seien zwischen 35 und 59 Jahre alt, 95 Prozent von ihnen seien nicht geimpft. Das Ministerium erklärte, dass die Lage während der vierten Welle ernst sei. Oberste Priorität sei jetzt, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Wenn die Intensivstationen voll seien, müssten schwer kranke Menschen abgewiesen werden. Ein solches Szenario gelte es unbedingt zu verhindern. Der wirksamste Schutz dagegen sei das Impfen. Alle, die jetzt noch nicht geimpft seien, sollten sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber auch die anderen etablierten Vorsichts- und Hygienemaßnahmen, wie das Tragen der Maske, seien vor diesem Hintergrund weiterhin dringend notwendig, hieß es. Unter den Patienten, die auf den Intensivstationen wegen Corona behandelt werden müssten, seien auch Schwangere. Auf etwa fünf Prozent schätzt das Gesundheitsministerium nach Rückmeldungen der Kliniken ihren Anteil. Für Schwangere gebe es noch keine Impfempfehlung. Aber auch beispielsweise Kinder unter zwölf Jahre seien noch nicht geimpft, weil es für sie keinen zugelassenen Impfstoff gebe. Gerade um sie zu schützen, sei es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen ließen und an die bekannten Hygienemaßnahmen, wie die Maskenpflicht halten. In Tauberbischofsheim findet an diesem Donnerstag von 16 bis 19 Uhr ein „After-Work-Impfen“ statt. Hierzu ist ein ambulantes Impfteam des Kreisimpfzentrums im Gründerzentrum (Am Wört, neben dem Stadtstrand) vor Ort. Außerdem ist ein ambulantes Impfteam von 16 bis 18 Uhr in Niederstetten (Alte Schule) anzutreffen. Am Freitag, 10. September, macht das Team in Bad Mergentheim beim Nachtbummel (18 bis 20.30 Uhr auf dem Marktplatz). Es werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson mitgeführt. Ein anderes Präparat kann bei der Aktion nicht gewählt werden. Es sind Erst-, Zweit-, und Drittimpfungen möglich. Personalausweis und (falls vorhanden) Impfpass sind erforderlich. l ra/Bild: dpa

Mehr erfahren