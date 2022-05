Besucherregeln in Kliniken in Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis werden gelockert

Heidelberg/Rhein-Neckar. Die Regeln in Kliniken in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis werden ab Montag gelockert. Wie das Universitätsklinikum Heidelberg mitteilt, sind in Anbetracht der fallenden Inzidenzen ab nächster Woche auch Besuche mit mehreren Peresonen möglich. Künftig können dabei maximal zwei Besuchspersonen gleichzeitig in einem Patientenzimmer anwesend sein. Ein längerer Besuch als eine Stunde ist nach Angaben des Klinikums ebenfalls wieder möglich.

Die Hygiene-Schutzmaßnahmen wie FFP2-Masken- und Desinfektionspflicht und Abstandsgebot sowie die Schnelltestpflicht für Besuchspersonen bleiben allerdings bestehen. Die Besucherinnen und Besucher müssen über 16 Jahre alt sein.

Weitere Informationen zu den Corona-Regeln stellt das Universitätsklinikum auf der eigenen Homepage zur Verfügung.

