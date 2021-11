Baden-Württembergs Innenminister Strobl fordert bundesweite 2G-Regel

Stuttgart. Der baden-württembergische Innenminister und CDU-Bundesvize Thomas Strobl hat sich für eine deutschlandweite 2G-Regelung ausgesprochen. Die Menschen wollten und brauchten jetzt Klarheit für die Advents- und Weihnachtszeit, sagte Strobl dem "Südkurier" und der "Heilbronner Stimme" (Samstag). "Wir brauchen jetzt sofort 2G überall in Deutschland", so der baden-württembergische CDU-Landeschef. Man benötige jetzt viel schneller viel mehr Impfungen, egal ob Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen. Wenn es so weiter gehe, werde es Veranstaltungen und auch private Treffen nur noch für Geimpfte und Genesene geben können, sagte Strobl den Zeitungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zugleich kritisierte Strobl die Parteien der möglichen künftigen Regierungskoalition im Bund. Bereits vor Tagen habe er dringlichst eine Bund-Länder-Runde gefordert, sagte Strobl. "Herr Scholz und seine SPD, die ganze rote Ampel, haben sich tagelang nicht bewegt, einen astreinen Fehlstart hingelegt", kritisierte der CDU-Politiker.