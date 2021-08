Baden-Württemberg startet Impfaktionen im Freizeitbereich - auch Region mit dabei

Stuttgart / Region Rhein-Neckar. Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat mit Beginn der Woche das Programm #dranbleibenBW gestartet, das niederschwellige Impfangebote im Freizeitbereich in Baden-Württemberg anbietet. In einer Pressemitteilung schreibt das Ministerium, dass es darum gehe, die Impfangebote dorthin zu bringen, "wo die Menschen ihren Sommer verbringen".

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über die Aktionen des Sommerprogramms hinaus finden in den nächsten Wochen weitere Impfaktionen vor Supermärkten, Möbelhäusern und Baumärkten sowie auf Wochenmärkten statt, zudem in einzelnen Stadtvierteln in Impfbussen.

Folgende Impfaktionen finden in nächster Zeit in der Region statt:

Ladenburg: beim Beat&Eat-Festival am 20. August, 15.30 bis 20 Uhr, auf der Festwiese; Impfstoff: Johnson&Johnson und Moderna

beim Beat&Eat-Festival am 20. August, 15.30 bis 20 Uhr, auf der Festwiese; Impfstoff: Johnson&Johnson und Moderna Dielheim : am 21. August von 11 bis 16 Uhr beim Norma; Impfstoff: Johnson&Johnson und Moderna

: am 21. August von 11 bis 16 Uhr beim Norma; Impfstoff: Johnson&Johnson und Moderna Sinsheim : am 22. August von 11 bis 15.30 Uhr beim Fanhaus an der PreZero Arena; Impfstoff: Biontech und Johnson&Johnson

: am 22. August von 11 bis 15.30 Uhr beim Fanhaus an der PreZero Arena; Impfstoff: Biontech und Johnson&Johnson Brühl: am 10. September von 11 bis 15.30 Uhr im Freibad; Impfstoff: Biontech und Johnson&Johnson

Auch für die zwölf- bis 17-Jährigen, die sich mit Einverständnis ihrer Eltern impfen lassen dürfen, finden sich eigene Angebote. Alle Impfangebote der Kampagne #dranbleibenBW gibt es hier nachzulesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

"Das Sommerprogramm von #dranbleibenBW verbindet beides: Den Sommer genießen und Verantwortung für die eigene Gesundheit und ein sicheres Miteinander übernehmen", heißt es in der Mitteilung.