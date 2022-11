Baden-Württemberg schafft Absonderung für Corona-Infizierte ab

Stuttgart. Baden-Württemberg schafft die Absonderungspflicht für Corona-Infizierte ab. Das Land hat sich mit Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein darauf geeinigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen aufzuheben, wie aus einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums in Stuttgart vom Freitag hervorgeht.

Auch Hessen will die Quarantänevorgaben für Corona-Infizierte deutlich lockern. Das teilte das Sozialministerium am Freitag in Wiesbaden mit. In der Regel sollen Erkrankte sich dann nicht mehr in häusliche Absonderung begeben müssen.