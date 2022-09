Baden-Württemberg ruft neues Corona-Impfportal ins Leben

Stuttgart. Ab dem 19. September kann ein Impftermin für die Corona-Schutzimpfung in Baden-Württemberg zentral über die Website impftermin-bw.de vereinbart werden. Wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mitteilt, werden Hausärztinnen und Hausärzte sowie weitere Impfstellen im Land in den kommenden Wochen freie Termine einstellen. Für Personen ohne Internetzugang wird es die Möglichkeit geben, unter der Rufnummer 0800 282 272 91 kostenfrei Termine zu vereinbaren.

Finanzierung durch das Land

Im Herbst und Winter kann in rund 7000 Praxen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, in Apotheken sowie bei Zahnärztinnen und Zahnärzten geimpft werden. Insbesondere für Alten- und Pflegeheime werden Impfteams im Einsatz sein. Falls die Kapazitäten nicht ausreichen, wird das Land weitere Impfmöglichkeiten schaffen, so die Mitteilung. Damit dies unverzüglich im Bedarfsfall geschehen kann, wird es in jedem Stadt- und Landkreis verpflichtend eine Impfkoordinatorin oder einen Impfkoordinator geben, welche durch das Land finanziert werden.