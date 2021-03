Mannheim. Ab diesem Donnerstag sind in Baden-Württemberg auch alle über 70-Jährigen impfberechtigt. Das teilte das Stuttgarter Sozialministerium am Dienstag mit. Möglich gemacht habe dies die bundesweite Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca auch für über 65-Jährige. Welches Vakzin Senioren dann bekommen, hängt indes von den vor Ort verfügbaren Kapazitäten ab. Es gebe da keine Wahlmöglichkeit, so das Ministerium. Bei der Terminbuchung wird allerdings der jeweilige Impfstoff angezeigt.

Ebenfalls geimpft werden können nun 16- bis 17-Jährige und über 65-Jährige, die dazu aufgrund etwa aufgrund ihres Berufes, ihrer Ausbildung oder wegen einer Vorerkrankungen berechtigt sind. Diese beiden Altersgruppen konnten in Baden-Württemberg bisher nur in Ausnahmefällen Impftermine buchen.

Auch wenn die Erweiterung des Personenkreises der Impfberechtigten erst ab Donnerstag gilt, können nach Angaben des Sozialministeriums bereits Termine gebucht werden. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) weist indes darauf hin, dass nun landesweit rund 1,7 Millionen Menschen zusätzlich impfberechtigt seien und aufgrund der Impfstoff-Engpässe weiterhin Geduld gefragt sei. Weiter ist die Terminbuchung nur über die zentrale Internetseite www.impfterminservice.de und über die Hotline 116 117 möglich. Über beide gibt es immer wieder massive Klagen wegen ihrer Überlastung.

Einen Vorteil haben nun über 70-Jährige, die wegen einer sehr missverständlichen Formulierung auf der Homepage bereits Termine gebucht haben, aber bisher noch nicht impfberechtigt waren. Ab Donnerstag sind sie es nun und können ihre Termine in den Impfzentren auch wahrnehmen.

Ü70: Registrierung in Rheinland-Pfalz ab Mittwoch möglich

Alle bettlägerigen oder in ihrer Beweglichkeit massiv eingeschränkten Rheinland-Pfälzer über 70 Jahren können ab dem 22. März bei einem Hausbesuch ihres Arztes gegen das Coronavirus geimpft werden. Das Anfang März in vier Praxen begonnene Modellprojekt für sogenannte immobile Menschen ab 80 Jahren werde auf das ganze Land und auf die Altersgruppe 70 plus ausgeweitet, kündigte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz an. Bis Ende April sollten so bis zu 30 000 Menschen geimpft sein, die ihre eigenen vier Wände nicht für die schützenden Spritzen verlassen können.

Alle anderen rund 360 000 Menschen der Altersgruppe Ü70 können sich von diesem Mittwoch an für Termine bei den Impfzentren im Land registrieren lassen. Landesimpfkoordinator Wilhelm riet, bei der telefonischen Terminanmeldung nachmittags und abends anzurufen, weil die Anrufer dann schneller durchkämen. Rheinland-Pfalz setze bereits die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) um und spritze auch Menschen über 70 sowohl das Präparat von Astrazeneca als auch jenes von Biontech. "Der Impfstoff, der jetzt da ist, ist für alle da", sagte Bätzing-Lichtenthäler. Bis Anfang April sollen alle impfbereiten über 80-Jährigen ihre Spritzen bekommen haben.