AstraZeneca-Impfung für alle ab Montag in der Alten Feuerwache Mannheim

Mannheim. Mannheimer und Mannheimerinnen können sich ab Pfingstmontag in der Alten Feuerwache mit AstraZeneca impfen lassen - unabhängig von der Priorisierung. Nun können Termine vereinbart werden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Hier können die Termine vereinbart werden. Die Impfung ist demnach nur für Bürger und Bürgerinnen mit Hauptwohnsitz in Mannheim möglich. Außerdem muss vorher ein Termin auf einer Online-Plattform vereinbart werden. Für die Aktion stehen laut Stadt bis zu 3.000 Dosen des Impfstoffs zur Verfügung.

Für die Impfung in der Alten Feuerwache müssen zwei Dinge mitgebracht werden:

Der Personalausweis, der bestätigt, dass der Hauptwohnsitz in Mannheim ist und, die zu impfende Person volljährig ist

Und die Terminbestätigung

Außerdem empfiehlt die Stadt Mannheim, die Versichertenkarte und den Impfpass mitzubringen.

Sind alle Termine vergeben, wird die Stadt das laut eigenen Angaben mitteilen. Die zweite Impfung findet nach neun Wochen auch in der Alten Feuerwache statt.

AstraZeneca ist zwar hauptsächlich für Personen über 60 Jahren empfohlen, er kann nach ärztlicher Aufklärung und wenn der Patient oder die Patientin einwilligt, an alle Personen über 18 Jahren verabreicht werden. Die Ärzte und Ärztinnen werden in der Alten Feuerwache vor Ort vor der Impfung laut Stadt darüber aufklären.

