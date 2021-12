Apotheken, Tier- und Zahnärzte vor Impfstart in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz. Ein Jahr nach der ersten Corona-Schutzimpfung in Rheinland-Pfalz wird landesweit kräftig geboostert. Um im Wettlauf mit der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante das hohe Impftempo beibehalten zu können, sollen auch Apotheker, Tier- und Zahnärzte impfen dürfen. "Wir können jede Stelle und jede Hand brauchen, die impft", sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Allerdings gibt es noch keinen Termin für den Start von Apothekern, Tier- und Zahnarztpraxen. Noch müssen Hürden ausgeräumt werden.

"Wir sind impfberechtigt", sagt der stellvertretende Vorsitzende der Landesapothekenkammer, Thomas Christmann. Voraussetzung sei eine Schulung. Die 100 Apotheker, die bereits gegen Grippe impfen dürften, bräuchten diese eigentlich nicht, aber sie könnten noch keinen Impfstoff für sich bestellen, sondern nur für Ärzte auf Rezept. Dafür müsse noch die Verordnung im Bundesgesundheitsministerium geändert werden. Unklar sei auch noch, wie die Impfungen täglich an das Robert Koch-Institut gemeldet werden sollen. "Das dürfte aber kein Hexenwerk sein." Christmann würde in seiner Apotheke in Hamm im Westerwald jedenfalls impfen, sobald es möglich ist.

Die Landeszahnärztekammer schätzt, dass es im ersten Quartal 2022 losgehen kann - zuvor müsse aber noch einiges geklärt werden, auch die Schulungen seien noch notwendig. Die Tierärzte seien auch noch in Abstimmungen mit der Ärztekammer und den Behörden. "Wenn die schnell sind, könnte das zum Jahreswechsel los gehen", sagt der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Praktizierender Tierärzte, Rainer Schneichel aus Mayen. Die Haftpflichtfrage sei bereits geklärt und werde vom Staat übernommen. Nach einer kleinen Schulung könnten die Tierärzte dann loslegen. "Es ist ja doch ein bisschen anders, eine Katze, einen Affen oder einen Menschen zu impfen."