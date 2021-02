Hessen. In Hessen sind binnen eines Tages 196 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Damit stieg die Gesamtzahl am Montag auf 184 447, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 0 Uhr) hervorgeht. Außerdem erhöhte sich die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, um acht Fälle auf insgesamt 5672.

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, sank nur geringfügig. Am Montag betrug der Wert 59,7, am Sonntag hatte er bei 60 gelegen.