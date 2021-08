96 Corona-Neuinfektionen in Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg

Rhein-Neckar. Der Rhein-Neckar-Kreis meldet am Donnerstag (Stand 2.45 Uhr) 69 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Vortag betrug die Zahl der Neuinfektionen 82. Die Zahl der aktiven Fälle stieg im Vergleich zum Vortag um 30 auf 479 an. Die Zahl der Genesenen steigt um 38 auf 22624. Mit einem weiteren Todesfall sind seit Beginn der Pandemie 447 im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbene Personen im Rhein-Neckar-Kreis bekannt.

In Heidelberg steigen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus um 27 auf insgesamt 5478 Fälle seit Beginn der Pandemie an. 5311 Personen gelten in Heidelberg wieder als Genesen - derzeit gibt es 100 aktive Corona-Fälle im Stadtgebiet. Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona verstorbenen Personen bleibt bei 67.