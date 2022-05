93 Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenz geht weiter zurück

Mannheim/Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Freitag mit 93 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 322,5 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 353,9. Mittlerweile wurden insgesamt 99.660 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt unverändert bei 482.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Freitag nach den Zahlen des LGA gesunken und liegt bei 357,9. Am Vortag lag der Wert noch bei 379,4. Vom Gesundheitsamt wurden insgesamt 291 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 168.384 Fälle im Kreis gibt. Laut LGA keine weiteren Personen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit bleibt die Zahl der Todesfälle bei 684.

In Heidelberg sind aktuell 142 weitere Corona-Fälle (insgesamt 42.336 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz steigt damit leicht auf 337,7 . Am Donnerstag lag der Wert bei 332,0. Die Anzahl der Todesfälle liegt weiterhin bei insgesamt 119.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim vermeldete am Freitag 94 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf insgesamt 99.493. Bislang gelten in Mannheim 97.901 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 1.108 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt unverändert bei 484.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.