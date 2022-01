90 Prozent in Alten- und Pflegeheimen erst- und zweitgeimpft - trotzdem viele Ausbrüche

Südwest. Rund 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen in Baden-Württemberg haben bereits eine Erst- oder Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Die Quote der Auffrischungsimpfungen lag Ende 2021 dagegen nur bei rund 68 Prozent. Aus diesem Grund rief Sozialminister Manne Lucha die Einrichtungen in einem Schreiben dazu auf, die Impfangebote des Landes dringend zu nutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Corona in der Region Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus in Mannheim: Fallzahlen, Sieben-Tage-Inzidenz und Impfungen Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Mehr erfahren

„In letzter Zeit erreichen uns leider wieder vermehrt Berichte über verstorbene Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen“, sagte Lucha laut Mitteilung. Die Mehrzahl der Verstorbenen seien nicht oder nicht vollständig immunisiert gewesen. Seit Mitte Dezember kam es in Einrichtungen der stationären Altenpflege in Baden-Württemberg bereits zu 39 Corona-Ausbrüchen mit insgesamt 441 positiven Fällen – darunter 21 Todesfälle. Das geht aus den Daten des Landesgesundheitsamtes hervor.