Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Donnerstag mit 90 Neuinfektionen auf 162,4 gesunken. Am Mittwoch lag der Wert bei 168,9. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Mittlerweile wurden insgesamt 119.804 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt bei insgesamt 509.

In Heidelberg sind 33 weitere Corona-Fälle (insgesamt 52.916) festgestellt worden. Die Inzidenz sinkt damit auf 143,0. Am Mittwoch lag der Wert bei 158,1. Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 147, es wurden 8 neue Todesfälle seit dem zuletzt berichteten Wert gemeldet.

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA gestiegen und liegt nun bei 190,4. Am Dienstag lag der Wert bei 190,0. Vom Gesundheitsamt wurden insgesamt 134 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 207.636 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Todesfälle liegt bei insgesamt 758 - 18 kamen nach Angaben des LGA seit dem zuletzt berichteten Wert hinzu.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim vermeldete am Donnerstag 89 neue Corona-Fälle. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist damit auf insgesamt 119.639 gestiegen. Bislang gelten in Mannheim 118.508 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 624 akute Infektionsfälle. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 507.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.

Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen im Südwesten sinkt weiter

Die Corona-Lage in den Kliniken im Südwesten entspannt sich weiter. Auf Normalstationen wurden nach Angaben des Landesgesundheitsamtes von Donnerstag zuletzt 825 Menschen mit Covid-19 behandelt. Das waren 125 weniger als eine Woche zuvor. Das Amt unterscheidet dabei nicht, ob ein Mensch wegen oder mit einer Infektion in Behandlung ist. Auf den Intensivstationen lagen mit 79 Menschen nahezu genauso viele Patienten wie vor einer Woche (76).

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz betrug 165,4 nach 181,2 am Donnerstag der vergangenen Woche. Sie gibt an, bei wie vielen Menschen je 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Insgesamt sind den Angaben nach seit Ausbruch der Pandemie 4 393 776 Corona-Infektionen in Baden-Württemberg bestätigt worden. 16 978 Menschen sind an Coronaviren oder im Zusammenhang damit gestorben. Gut drei Viertel der Menschen im Südwesten seien mindestens einmal geimpft. Etwa zwei Drittel hätten auch Auffrischimpfungen erhalten. (mit dpa)