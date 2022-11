89 Covid-Neuinfektionen in Mannheim - Inzidenzen sinken weiterhin

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Montag übers Wochenende mit 89 Corona-Neuinfektionen auf 153,3 gesunken. Am Freitag lag der Wert bei noch 182,5. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Mittlerweile wurden insgesamt 130.521 Coronafälle in Mannheim registriert. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei insgesamt 534.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit 58 neuen Coronafällen (insgesamt 59.063 ) sank die Inzidenz in Heidelberg am Montag bei 150,1. Am Freitag lag der Wert bei 169,6. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 157.

Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Montag 226 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit hat das LGA insgesamt 233.736 Coronafälle registriert. Die Inzidenz liegt aktuell bei 192,7. Am Freitag lag der Wert noch bei 206,9. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich mit 3 Nachmeldungen auf 818.

Zahlen der Stadt Mannheim

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Montag 16 (Samstag 51 Sonntag 22) neue Corona-Fälle vermeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist damit auf insgesamt 130.366 gestiegen. Bislang gelten in Mannheim 129.642 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 190 akute bekannte Infektionsfälle. Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Stadt sind 534 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.