861 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim / Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Mittwoch mit 861 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 1904,9 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Dienstag lag der Wert bei 1871,0. Im Wochenvergleich zeigt sich eine leichte Steigerung - am vergangenen Mittwoch lag die Inzidenz bei 1761,3. Mittlerweile wurden insgesamt 59.686 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb nach LGA-Zahlen gleich und liegt bei 443.

Inzidenzen steigen auch im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Mittwoch nach den Zahlen des LGA auf 1.895,5 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 1868,0. Vom Gesundheitsamt wurden 1922 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 93.794 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um zwei Fälle auf nun 586.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Heidelberg sind am Mittwoch laut LGA 479 weitere Corona-Fälle (insgesamt 23.253 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 1.657,4. Am Dienstag lag der Wert bei 1654,9. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 88 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Mittwoch (Stand: 16 Uhr) weitere 853 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich nach den Zahlen der Stadt somit auf insgesamt 59.523. Bislang gelten in Mannheim 51.764 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 7.317 akute Infektionsfälle.

Die Zahl der Verstorbenen blieb nach Angaben der Verwaltung gleich. Insgesamt gibt es in Mannheim seit Beginn der Pandemie somit 442 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.