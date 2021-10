79 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim/Rhein-Neckar. Der Inzidenzwert in Mannheim ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom Samstag auf 131,4 gestiegen - am Freitag lag er noch bei 126,9. Das LGA nennt für Mannheim 79 neue Coronafälle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Rhein-Neckar-Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag auf 97,2 gestiegen - am Freitag lag sie bei 96,3. In Heidelberg lag der Inzidenzwert am Samstag bei 73,7

Info: Wegen verspätet erfasster und eingerechneter Neuinfizierter kann es bei den Werten des LGA immer wieder zu Abweichungen von den kommunalen Zahlen kommen.