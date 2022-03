783 Corona-Neuinfektionen in Mannheim

Rhein-Neckar. Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Dienstag mit 783 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 2025,0 gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor. Am Montag lag der Wert noch bei 2150,3

Mittlerweile wurden insgesamt 71.083 Menschen in Mannheim positiv getestet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg nach LGA-Angaben um einen und liegt nun bei 453.

Steigende Inzidenzen im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Im Rhein-Neckar-Kreis ist der Inzidenzwert am Dienstag nach den Zahlen des LGA leicht auf 1.785,7 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 1722,8 . Vom Gesundheitsamt wurden 1976 Neuinfizierte vermeldet, sodass es jetzt insgesamt 112.474 Fälle im Kreis gibt. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich nach Angaben des LGA um zwei und liegt nun bei 602.

In Heidelberg sind am Dienstag laut LGA 496 weitere Corona-Fälle (insgesamt 28.236 Fälle) festgestellt worden. Die Inzidenz stieg damit auf 1700,9. Am Vortag lag der Wert bei 1609,5. Nach LGA-Angaben ist die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion unverändert geblieben. Damit sind weiterhin 88 Todesfälle in Heidelberg bekannt.

Die Zahlen der Stadt Mannheim

Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim sind am Dienstag (Stand: 16 Uhr) weitere 780 nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich nach den Zahlen der Stadt somit auf insgesamt 70.898. Bislang gelten in Mannheim 60.201 Personen als genesen. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 10.245 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau verstarb in einem Krankenhaus außerhalb Mannheims. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 452 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Corona-Inzidenz im Südwesten geht weiter nach oben

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Südwesten leicht rückläufig, bleibt aber auf hohem Niveau. Wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag in Stuttgart (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte, wurden innerhalb einer Woche 1895,7 Ansteckungen mit dem Coronavirus je 100 000 Einwohner nachgewiesen.

Am Vortag hatte dieser Wert bei 1901,1 gelegen. Vor einer Woche betrug er noch 1551,8. Die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz dürfte jedoch wegen einer nach wie vor hohen Dunkelziffer deutlich höher sein.

Im Vortagsvergleich meldete die Stuttgarter Behörde 39 528 neue Infektionen. Seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit die Zahl der registrierten Fälle auf 2 552 966. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14 696 Menschen gestorben. Das heißt, seit dem Vortag starben 24 weitere Menschen. (mit dpa)